القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
اقتصاد
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:16 ص

«الفالح»: السعودية لن تقف مكتوفة الأيدى لتعود تخمة المعروض

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح،
وكالات
dostor.org/2124497

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، لن تقف مكتوفة الأيدي لتعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق من جديد لكنها لا تريد أن ترتفع الأسعار إلى "مستويات غير معقولة".

وأشار الفالح إلى أن السوق تخلصت بالفعل من جزء كبير من فائض المعروض الذي ضغط على أسعار النفط مع سعي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تحقيق توازن أقوى بين العرض والطلب.

كان الفالح يتحدث خلال توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وشركات تكرير هندية حكومية بشأن مصفاة طاقتها التكريرية 1.2 مليون برميل يوميا ستُبنى في الهند.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهرين

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

الآن

اليوم.. محاكمة 41 متهمًا فى قضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»

17.67 جنيه.. سعر «الدولار» اليوم

موفد روسى يبحث فى طهران التهديدات الغربية بتوجيه ضربة لسوريا

من «عبدالناصر» إلى «السيسى».. حكايات الرؤساء مع عبدالرحمن الأبنودى

الأكثر قراءة

الجزائر: مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

ألبومات الصور

رفع 274 حالة إشغال فى حملة شرطة المرافق بالغربية

بالفيديو.. مهرجان «براويزه» في مولد السيدة زينب

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

الجزائر: مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

كشكول

ننشر امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة السودانية

انفوجراف: 4 خطوات لعلاج سرقة طفلك لزميله فى المدرسة

جامعة النيل تستضيف مؤتمر دعم الفتيات في مجال العلوم

ننشر امتحان اللغة العربية فى الثانوية العامة السودانية

الجامعة الأمريكية تناقش اختلال التوازن في العالم المعولم

الأمصار

الكرملين: نريد إجراء تحقيق حيادي في الهجوم المزعوم بالسلاح الكيمياوي في دوما

الجزائر تستنكر اقتحام المغرب للصحراء الغربية

ولي عهد أبوظبي يغادر مطار القاهرة

منظمة الصحة العالمية: نحو 500 شخص توجهوا لمراكز طبية في دوما يعانون من أعراض التعرض لمواد كيماوية

فلسطين: فتح معبر رفح 3 أيام بدءًا من الغد

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك