وزير النفط الإيرانى: 60 دولارا سعر جيد لبرميل الخام

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الأربعاء إن 60 دولارا للبرميل سعر جيد للخام حاليا إذ ينبغي أن تتحاشى السوق التقلبات.



وقال "زنغنه" الذي كان يحضر منتدى الطاقة العالمي "أعتقد أن هذا الوضع حول 60 (دولارا للبرميل) هو سعر جيد".



وأضاف "أعتقد أن نظرتنا للسوق ينبغي ألا تكون للمدى القصير.. من المهم للمنتجين والمستهلكين عدم حدوث تقلبات في السوق".



ورد بالإيجاب عندما سُئل إن كان سعر 70 دولارا لبرميل خام القياس العالمي برنت أعلى مما ينبغي.



وتابع أنه يأمل أن تتمكن الهند وإيران من الانتهاء من الجوانب الرئيسية بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي فرزاد ب خلال الشهرين القادمين.