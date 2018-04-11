الليلة.. سهرة خاصة عن آمال فهمي على البرنامج العام

تقدم شبكة البرنامج العام، اليوم، سهرة من كنوز الإذاعة في تمام الثانية عقب منتصف الليل من إعداد وتقديم صفية صبري وعماد يونس.



وتتناول السهرة بث أعمال إذاعية نادرة للراحلة الإعلامية آمال فهمي، منها حلقة "فوازير رمضان" تأليف بيرم التونسي، وجزء من برنامجي "على الناصية" و"فنجان شاي"، وحوار خاص مع الإذاعي الكبير فهمي عمر.



كما تقدم الشبكة غدا الخميس، من خلال إدارة البرامج الخاصة حلقة بعنوان "نهر من العطاء" في العاشرة والربع مساء، تتضمن آخر حوار إذاعي أجراه إسماعيل دويدار مع الراحلة أثناء تواجدها بالمستشفى.