اليوم.. ندوة حول «الموازنة العامة.. قراءة تحليلية» بالصحفيين

تنظم شعبة "المحررين الاقتصاديين" بنقابة الصحفيين، اليوم، ندوة حول "الموازنة العامة.. قراءة تحليلية" بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019.



يحاضر فى الندوة الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد زكى، خبير السياسات المالية وتحليل الموازنات، وذلك في قاعة "طه حسين" بالدور الرابع.