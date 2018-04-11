القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:12 ص

اليوم.. ندوة حول «الموازنة العامة.. قراءة تحليلية» بالصحفيين

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وليد صلاح
dostor.org/2124493

تنظم شعبة "المحررين الاقتصاديين" بنقابة الصحفيين، اليوم، ندوة حول "الموازنة العامة.. قراءة تحليلية" بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019.

يحاضر فى الندوة الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد زكى، خبير السياسات المالية وتحليل الموازنات، وذلك في قاعة "طه حسين" بالدور الرابع.

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