ضبط 4 متهمين بحيازة أسلحة في حملة أمنية علي قرية بالفيوم

فرضت أجهزة الأمن بالفيوم كامل سيطرتها علي قرية بيهمو، التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بعد انتشار ظاهرة حمل الأسلحة النارية بين عدد كبيرة من سكانها.



شنت إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء حسام فوزي، مدير المباحث وتحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم حملة مكبرة علي قرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، أسفرت عن ضبط 4 من حائزي الأسلحة النارية والذخائر.



وتبين أن المتهمين هم: "هاني.ع"، 26 سنه، عاطل، وضبط بحوزته علي بندقية خرطوش عيار 12 ملي، و4 طلقات لذات العيار، وتم تحرير المحضر رقم 114 أمن دولة طوارئ لسنه 2018.



و"فوزي.م"، 29 سنه، عاطل وضبط بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ملي، و5 طلقات لذات العيار، وتحرر له المحضر رقم 113 أمن دولة طوارئ لسنه 2018.



و"حسن.م"، 24 سنه، عاطل، وضبط بحوزته علي فرد خرطوش عيار 16 ملي، وطلقة واحدة لذات العيار، وتحرر له المحضر رقم 112 أمن دولة طوارئ لسنه 2018.



و"محمود. م"، 33 سنه، عاطل، وضبط بحوزته فرد خرطوش عيار 16 ملي، وطلقة واحدة لذات العيار، وتحرر له المحضر رقم 115 أمن دولة طوارئ لسنه 2018.



وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

