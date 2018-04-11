«العدل» تُنظم ورشة عمل عن قانون الإفلاس للبنك المركزى

تلقى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، خطابًا من البنك المركزى، يطلب بعقد ورشة عمل للبنوك ورجال الاقتصاد، لمناقشة قانون الإفلاس الجديد، ومن المقرر عقد ورشة العمل خلال الأيام المقبلة، لشرح مواد القانون وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.



يذكر أن الأحكام الصادرة بشأن الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية إذ يحل مشاكل المستثمرين ويسهل عملية الدخول والخروج من السوق، من خلال استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة وإجراءات ما بعد الإفلاس.



كما أن العقوبات السالبة للحرية التى كان ينص عليها قانون التجارة بالنسبة لمن يتعثر كانت تحجم الكثيرين من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر؛ خوفا من حبسهم فتم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر بينما تمت إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار فى مصر.