تعرف على الحالة المرورية بطرق ومحاور القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على جميع المحاور والطرق.



فيما وقع حادث مرورى بين سيارتين ملاكى أمام مستشفى الجلاء بكوبرى الطيران اتجاه المطار، نتج عنه إصابة شخصين، كما تسبب كسر ماسورة مياه بميدان إنبى فى ظهور كثافات بالاتجاه القادم من شارع زاكر حسين حتى العاشر، وكثفت إدارة مرور القاهرة من انتشار الخدمات لتسيير حركة المرور، ولا ينصح بتعديل باقى المسارات.



وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خصوصا بأماكن الكثافات وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.