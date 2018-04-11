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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:04 ص

«محاولة اغتيال السيسي وأحداث مجلس الوزراء».. أبرز محاكمات اليوم

«محاولة اغتيال السيسي
شيماء حسين
dostor.org/2124440

محاكمة 292 متهمًا في "محاولة اغتيال السيسي"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.


إعادة محاكمة دومة في "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


محاكمة المطربة "بوسي" لإصدارها شيكات بدون رصيد

تنظر محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، اليوم الأربعاء، محاكمة المطربة بوسي، في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد.

وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

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