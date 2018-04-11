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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:48 ص

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2124425

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا بارد ليلا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل فى الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 16 29
وسط الدلتا 16 29
الإسكندرية 15 27
بلطيم 15 27
مطروح 13 27
السلوم 15 32
سيوة 18 37
بورسعيد 15 23
دمياط 15 23
العريش 11 25
رفح 11 25
الإسماعيلية 15 29
السويس 16 29
رأس سدر 15 29
نخل 09 27
نويبع 20 27
طابا 17 26
كاترين 11 22
الطور 19 29
شرم الشيخ 21 28
الغردقة 19 29
مرسى علم 21 27
الفيوم 14 30
بنى سويف 15 31
المنيا 14 31
أسيوط 15 32
سوهاج 16 32
قنا 16 33
الأقصر 17 33
أسوان 19 34
أبوسمبل 18 34
الوادى الجديد 15 34
شلاتين 20 28
أبورماد 21 27
رأس حدربة 22 26
حلايب 22 26

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