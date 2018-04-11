تسمم ربة منزل تناولت أقراصًا دوائية بالخطأ فى المنوفية

أصيبت ربة منزل بعد تناولها أقراصًا دوائية عن طريق الخطأ بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة الباجور باستقبال مستشفى الباجور العام، «ش ن ج»، ربة منزل، مصابة بحالة تسمم، وحالتها العامة مستقرة، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي «قسم السموم».



بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها أقراصًا دوائية عن طريق الخطأ، وحدثت إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية، وبسؤال والدتها أفادت بمضمون ما جاء بأقوال كريمتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.