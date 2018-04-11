السيطرة على حريق بحظيرة ماشية فى المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، على السيطرة حريق هائلٍ، نشبّ داخل حظيرة ماشية بالباجور.



تلقى اللواء احمد عتمان؛ مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية بالباجور، وبانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال، مدير الإدارة، تم إخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب والبوص على مساحة قيراط ملك «م. س. ح» بالمعاش؛ ولم تسفر عن الحريق إصابات أو وفيات، وتمثلت التلفيات في احتراق مكونات الحظيرة ونفوق رأس ماشية وتلف بعض أسلاك عمود إنارة مجاور للحظيرة.



وبسؤال المالك ورئيس شبكة الكهرباء؛ رجح الأول أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا؛ بينما نفى الثاني ذلك، واتهم الأول بالتسبب فى الحريق بإشعاله النار ببعض المخلفات بجوار الحظيرة مما أدى إلى اشتعال أسلاك عمود الإنارة وسقوطها مشتعلة داخل الحظيرة وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.