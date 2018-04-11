مصرع شخص تناول سم الفئران بالخطأ فى المنوفية

لقي مريض بالإعاقة الذهنية مصرعه بعد تناوله طعاما ملوثا بآثار سم فئران، في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من قسم شرطة منوف يفيد باستقبال مستشفى منوف العام «م أ ع»، دون عمل، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بحالة تسمم.



وبالانتقال والفحص وسؤال والده قرر بتناول نجله طعاما ملوثا بآثار سم فئران بطريق الخطأ وحدثت إصابته التي أودت بحياته، وأضاف بأنه كان يعانى من إعاقة عقلية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.