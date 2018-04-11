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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:02 ص

المطالبة بالسجن 25 عامًا لمشترى أسلحة إرهابى كاليفورنيا وزوجته

المطالبة بالسجن 25
عبير سليم
dostor.org/2124421

بعد 3 أعوام من مذبحة سان بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا) التي قتل فيها الأمريكان الباكستانيان سيد فاروق، وزوجته تشفين مالك، 14 شخصا، ثم قُتلا على أيدي الشرطة، بدأت محاكمة إنريك مارجيز، الذي كان اشترى أسلحة لهما.

وبحسب «الشرق الأوسط»، اليوم الأربعاء، طلب ممثل الادعاء في محكمة فيدرالية في ريفرسايد (ولاية كاليفورنيا)، أول من أمس الإثنين، الحكم على مارجيز بالسجن 25 عامًا.

وأوضحت المرافعة التي جاءت في 177 صفحة، أن «مارجيز» هو الذي وضع أسلحة فتاكة في يد قاتل صار رهينة عقيدة أصولية متطرفة وعنيفة وكذلك زوجته، ومنها متفجرات وضعاها في قنبلة، وأخذاها معهما إلى مكان المذبحة، لكنها لم تنفجر.

ويتوقع أن تستمر محاكمة «مارجيز» بقية هذا الشهر، وأن يصدر الحكم ضده مع نهاية الشهر، لكن، محاميه طلب تأجيل المحاكمة 3 أشهر حتى يستطيع جمع أدلة تدحض أدلة الاتهام.

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