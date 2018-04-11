قرار ملكى: تريزا ماى لن تحضر زفاف الأمير هارى وميجان ماركل

أفادت «سكاي نيوز»، اليوم الأربعاء، بأن الأمير هاري وخطيبته ميجان ماركل، لم يوجها إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أو زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، أو أي من السياسيين الآخرين لحضور حفل زفافهما المقرر له في 19 مايو المقبل بكنيسة سانت جورج في وندسور.



ونقلت «سكاى نيوز» عن مصدر ملكي بأن ضيوف الزفاف أشخاص لهم علاقة مباشرة مع أحد العروسين أو كليهما.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري: «لقد تقرر بعدم وجود ضرورة لإدراج قائمة لمدعوين رسميين من القادة السياسيين سواء في المملكة المتحدة أو الأجانب».



وأوضح أنه تم التشاور مع حكومة صاحبة الجلالة حول هذا القرار، الذي اتخذته الأسرة الملكية.