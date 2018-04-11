«ترامب» يقرر إلغاء حظر سفر التشاديين إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن إلغاء الحظر المفروض على سفر التشاديين إلى أراضيها، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعدما عزّزت نجامينا إجراءاتها الأمنية استجابة لطلب واشنطن.



وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أن "تشاد" رفعت معاييرها الأمنية لكي تتوافق والمتطلبات الأساسية للأمن القومي الأميركي.



وأضاف البيان إنه بناء عليه فإن مواطنيها سيكون بأمكانهم مجددًا الحصول على تأشيرات دخول للسفر إلى الولايات المتحدة، موضحة أن رفع الحظر سيسري رسميًا اعتبارًا من الجمعة، حسب "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء.



وكان "ترامب" أصدر في أواخر سبتمبر الماضي، أمرًا تنفيذيًا حظر بموجبه على مواطني سبع دول (اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) السفر إلى الولايات المتحدة.