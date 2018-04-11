بريطانيا تضع شرطًا للمشاركة فى الحملة العسكرية على سوريا

حددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليل أمس الثلاثاء، شرط بلادها للانضمام إلى الحملة العسكرية ضد حكومة دمشق الرسمية، حسب "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء.



ونقلت الوكالة عن صحيفة التايمز البريطانية، ذكرها، بأن "ماي" قالت للرئيس الأمريكي، خلال الاتصال "إن بريطانيا بحاجة إلى المزيد من الأدلة على الهجوم الكيميائي المزعوم الذي ارتكبه نظام الأسد قبل الانضمام إلى الضربة العسكرية ضد سوريا".



واتهم الغرب الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية، وكانت الحكومة السورية قد دحضت مرارا اتهامات حول استخدام الأسلحة الكيميائية، محملةً المسؤولية للمسلحين.



كما رفضت روسيا أيضا الاتهامات داعية للتحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.



