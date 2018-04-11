مؤسس «فيس بوك» لمجلس الشيوخ: «نخوض حربًا مستمرة مع روسيا»

أبلغ مارك زوكربيرج، مؤسس شركة "فيس بوك" ورئيسها التنفيذي، مجلس الشيوخ الأمريكي، أن شركته تخوض حربًا مستمرة ضد مشغلين روس يسعون لاستغلال شبكة التواصل الاجتماعي.



جاء ذلك أثناء الإجابة على أسئلة متعلقة بفضيحة تسريب بيانات المستخدمين واستغلالها من جانب شركة كامبردج أناليتيكا.



وبحسب "بي بي سي عر بي"، اليوم الأربعاء، أضاف "زوكربيرج"، إنه سباق للتسلح. و"الروس" سيستمرون في التحسن.



وأوضح أن روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، أجرى مقابلات مع عاملين في الشركة.











