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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:23 ص

انقسام داخل ميليشيا جماعة الحوثى إثر انهيارها بجبهات القتال

انقسام داخل ميليشيا
انقسام داخل ميليشيا جماعة الحوثى إثر انهيارها بجبهات القتال
عبير سليم
dostor.org/2124415

كشفت مصادر من داخل ميليشيا جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، عن انقسام في أوساط قيادات الجماعة حيال التعامل مع التطورات القائمة والخيارات المطروحة، والمتمثلة في مواصلة التصعيد العسكري وحشد مقاتلين للجبهات، أو التجاوب مع مساعي المبعوث الأممي العودة لطاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية.

وأكدت المصادر بحسب موقع «اليمني اليوم»، أن قيادات بارزة فيما يُسمى بـ «المجلس السياسي» التابع لجماعة الحوثي حذرت من تداعيات الانهيارات المتصاعدة للميليشيات في مختلف الجبهات وخطورة التكتيك العسكري، الذي تنتهجه قوات الشرعية، والمتمثل في فتح جبهات جديدة؛ بهدف استنزاف الميليشيات، مطالبة قيادة الجماعة باستغلال الحراك الجديد في المسار السياسي، واستئناف مساعي المبعوث الأممي؛ لتجنب الانكسار العسكري في الجبهات من خلال العودة للمفاوضات مع الحكومة الشرعية.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، تمكنت من تحرير غالبية محافظة الجوف، وسط استمرار العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

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