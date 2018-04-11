مصرع 19 سجينًا إثر محاولة هروب جماعى من سجن برازيلى

لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، نتيجة محاولة هروب جماعي من سجن في مدينة "بيليم" البرازيلية، وجاء ذلك وفقا لوزارة الأمن العام في ولاية بارا، حسب وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.



ونقلت قناة "غلوبو" عن الوزارة قولها: "أسفر إطلاق النار عن مقتل أحد حراس السجن و 19 سجينًا، فضلا عن تقارير تشير إلى وجود جرحى".



يشار إلى أن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سلم نفسه للشرطة، السبت الماضي، وترك نقابة عمال الصلب التي لجأ إليها في تحد لمهلة لتسليم نفسه.



