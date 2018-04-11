الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:43 ص
عاجل.. مصرع 6 أفراد فى تحطم مروحية روسية
عبير سليم
dostor.org/2124412
لقي 6 أفراد، صباح اليوم الأربعاء، مصرعهم في تحطم مروحية روسية، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، الآن في خبر عاجل.
لقي 6 أفراد، صباح اليوم الأربعاء، مصرعهم في تحطم مروحية روسية، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، الآن في خبر عاجل.
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