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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:33 ص

«حفتر»: قوات الجيش ستتحرك لتحرير درنة بعد فشل المحاولات السلمية مع العناصر الإرهابية

«حفتر»: قوات الجيش
عبير سليم
dostor.org/2124411

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر: «إن القوات المسلحة ستتحرك لتحرير مدينة درنة، استجابة لمطالبات المواطنين بتحرير المدينة من الجماعات الإرهابية».

وأضاف "حفتر"، في بيان بحسب صحيفة "المتوسط" الليبية، صباح اليوم الأربعاء، أنه كان ثمة اعتقاد بأن هناك حلاً سلميًا يخفف من نزيف الدم سواء من قوات الجيش أو من بعض المحسوبين على المجرمين المتحصنين بالمدينة.

وأكد "حفتر" على أنه تم إعطاء الجماعات الإرهابية فرصة من أجل التراجع وذلك حقنا للدماء؛ إلا أن تلك المحاولات قد باءت بالفشل.

وكان الجيش الليبي يستعد منذ أسبوع لعملية عسكرية واسعة النطاق تجري الأيام المقبلة؛ لبدء تحرير مدينة درنة، التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في شرق ليبيا.



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