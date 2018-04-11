اليوم.. فرقة «شباب لايف» تُحيى حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية

تحيي اليوم الأربعاء، فرقة "شباب لايف" حفل افتتاح الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.



وفرقة "شباب لايف" يعد من أبرز الفرق الشبابية على الساحة الفنية، ويتميّز بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وتأسس الفريق على يد الثنائي الأشقاء "عماد كمال، كمال كمال"، ثم انضم الثنائي الآخر "عبدالله الجسمي، أحمد الأمير".



ومن المقرر أن يصاحب العرض الفنى مقطع فيديو مقتطفات من الدورات السابقة، وبعد ذلك يعرض مقطع آخر عن الدورة الحالية بكل تفاصيلها بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم.



وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة عدد 62 فيلمًا تمثل عدد 48 دولة من مختلف دول العالم العربية والأجنبية، بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالي للمهرجان والذى يضم 52 فيلما من عدة دول آخرى؛ ليصل إجمالي عدد الدول المشاركة في دورة هذا العام إلى نحو 60 دولة.