اليوم.. نظر الطعن على تعيين رئيس جامعة دمنهور

تنظر هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بدمنهور، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من محمد يسرى ساوى، المحامى بالنقض والموكل عن 14 عضو هيئة تدريس، ضد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعواطف عبدالمنعم حسين، أمين عام الجامعة والخاص بفحص ما قدّم قبله أوراق أمام المحكمة وإبداء الرأى.



كانت محكمة القضاء الإداري بدمنهور، قررت يوم 14 مارس الماضى تأجيل القضية رقم 3416 لسنة 18 ق والمقامة من 14 عضو هيئة تدريس ضد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور وعواطف عبدالمنعم حسين، الأمين العام للجامعة لجلسة 11 ابريل، طعنا علي قرارات تعيين الأول رئيسًا لجامعة دمنهور وانتداب الثانية أمين عام للجامعة وطلب الصفة المستعجلة إيقاف القرارات وما ترتب عليها من آثار وفي الموضوع بإلغاء قرارات التعيين والعزل لرئيس الجامعة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه.



وقدم موكل المدعين 14 حافظة مستندات تدل على الفساد المالي والإداري الذي ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.