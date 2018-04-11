اليوم.. محاكمة 5 متهمين بانتحال صفة ضباط لسرقة المواطنين بمنشأة ناصر

تنظر محكمة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم بمنشأة ناصر.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزي السيد، وهاني ربيع، وسكرتارية يحيى عبدالرشيد، وعامر علي.



وترجع تفاصيل الواقعة باتهام كلاً من، "إبراهيم.أ.م"، و"ع. ف.أ"، 32 سنة، محبوس، و"تامر.ع.ع"، 38 سنة، محبوس، و"وائل.ع.م"، 42 سنة، محبوس، و"صابر.ع.م"، وقالت التحقيقات إنهم سرقوا مجهولين المنقولات المبينة وصفًا بالتحقيقات بالأوراق المملوكين للمجنى عليهم "انتصار ع"، و"ندى.ر"، و"محمود.ر"، وذلك عن طريق الإكراه الواقع بأن اشتركوا فيما بينهم بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن حرضهم المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، وأمدهم ببيانات المجنى عليه الأول، فتوجهوا لمسكن المجنى عليهم حال تواجدهم بها ليلاً، وأكدوا لهم بأنهم ضباط شرطة وحملهم سلاح نارى فبثوا الرعب فى نفوس المجنى عليهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات وفروا هاربين.