القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
حوادث
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:54 ص

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بانتحال صفة ضباط لسرقة المواطنين بمنشأة ناصر

اليوم.. محاكمة 5
dostor.org/2124405

تنظر محكمة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم بمنشأة ناصر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزي السيد، وهاني ربيع، وسكرتارية يحيى عبدالرشيد، وعامر علي.

وترجع تفاصيل الواقعة باتهام كلاً من، "إبراهيم.أ.م"، و"ع. ف.أ"، 32 سنة، محبوس، و"تامر.ع.ع"، 38 سنة، محبوس، و"وائل.ع.م"، 42 سنة، محبوس، و"صابر.ع.م"، وقالت التحقيقات إنهم سرقوا مجهولين المنقولات المبينة وصفًا بالتحقيقات بالأوراق المملوكين للمجنى عليهم "انتصار ع"، و"ندى.ر"، و"محمود.ر"، وذلك عن طريق الإكراه الواقع بأن اشتركوا فيما بينهم بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن حرضهم المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، وأمدهم ببيانات المجنى عليه الأول، فتوجهوا لمسكن المجنى عليهم حال تواجدهم بها ليلاً، وأكدوا لهم بأنهم ضباط شرطة وحملهم سلاح نارى فبثوا الرعب فى نفوس المجنى عليهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات وفروا هاربين.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 4 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ اسبوع

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ اسبوع

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ أقل من شهر

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولى بالحدود السورية العراقية

بالصور.. حريق بـ«نبات الحلفا» بجوار قضبان السكك الحديد فى الأقصر

إلغاء الطيران المدنى فوق البحر المتوسط بسبب ضربات محتملة ضد سوريا

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال «السيسى»

الأكثر قراءة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

لراغبي الانتحار.. " ساركو" تنقلك للعالم الآخر في خمس دقائق

ختام فعاليات منتدى "تحالف عاصفة الفكر" بالرياض

السلطان قابوس يستقبل وزير الدفاع البريطاني بمسقط

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك