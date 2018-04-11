القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:49 ص

«أبو جاد»: لا تهاون فى حصة مصر من مياه النيل

«أبو جاد»: لا تهاون
أشرف لاشين
dostor.org/2124404

أكد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب وأمين العاصمة بحزب مستقبل وطن، أنه لا تهاون في حصة مصر من مياه النيل.

وأضاف "أبوجاد"، في تصريح لـ"الدستور": «نتفهم المطالب الإثيوبية بشأن التنمية واحتياجها لبناء سدود على الروافد النيلية، لكن مع ذلك على الجميع أن يدرك بأن المياه هي شريان الحياة بالنسبة للمصريين».

وأوضح أن ثقة المصريين في القيادة السياسية الحالية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا حدود لها، متابعًا: «متأكدون على قدرته في غلق ملف سد النهضة تمامًا بما يحفظ حقوقنا في المياه».

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