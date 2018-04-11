16 أبريل.. تكريم صناع وأبطال فيلم «صباح الخير»

يستضيف الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، صناع وأبطال الفيلم السينمائي «صباح الخير»، وذلك يوم الإثنين المقبل 16 أبريل الجاري، داخل قاعة الاحتفالات بأكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر.



ومن المقرر أن يحضر التكريم كلِّ من أبطال الفيلم المطرب إيساف، والفنانة إلهام عبد البديع، وكوكي شقيقة الفنانة روبي، وراندا البحيري، وأحمد تهامي، ومصطفى هريدي، ومخرج العمل أسامة فاضل، والمؤلف هيثم وحيد، والمنتج أحمد فاروق.



ومن جانبه أوشك المخرج أسامة فاضل على الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بالكامل، إذ يتبقي له يومان فقط.



«صباح الخير» ينتمى إلى الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين مخرج الإعلانات إيساف ومصممة الأزياء الفنانة إلهام عبدالبديع، ويقع حدث مهم يقلب الأحداث رأسًا على عقب.