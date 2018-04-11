القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
فن
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:40 ص

16 أبريل.. تكريم صناع وأبطال فيلم «صباح الخير»

16 أبريل.. تكريم
حسن أمين
dostor.org/2124403

يستضيف الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، صناع وأبطال الفيلم السينمائي «صباح الخير»، وذلك يوم الإثنين المقبل 16 أبريل الجاري، داخل قاعة الاحتفالات بأكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يحضر التكريم كلِّ من أبطال الفيلم المطرب إيساف، والفنانة إلهام عبد البديع، وكوكي شقيقة الفنانة روبي، وراندا البحيري، وأحمد تهامي، ومصطفى هريدي، ومخرج العمل أسامة فاضل، والمؤلف هيثم وحيد، والمنتج أحمد فاروق.

ومن جانبه أوشك المخرج أسامة فاضل على الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بالكامل، إذ يتبقي له يومان فقط.

«صباح الخير» ينتمى إلى الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين مخرج الإعلانات إيساف ومصممة الأزياء الفنانة إلهام عبدالبديع، ويقع حدث مهم يقلب الأحداث رأسًا على عقب.

موضوعات متعلقة

إيساف وإلهام عبدالبديع في «فوتوشين الدستور» (صور)

اليوم.. فريق عمل «صباح الخير» يستأنف التصوير

إيساف وإلهام عبدالبديع في «المنصورية» لتصوير «صباح الخير»

إيساف بعد «صباح الخير» يغنى: «أنا بحبك»

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ يومين

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ أقل من شهر

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

الآن

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال «السيسى»

إحباط مشروع قرار روسي ثان في مجلس الأمن حول سوريا

بالصور.. محمود التهامى يخطف الأضواء فى احتفالات مولد السيدة زينب

عاجل.. الجيش الأمريكي: ننتظر أوامر «ترامب» لضرب سوريا

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

لراغبي الانتحار.. " ساركو" تنقلك للعالم الآخر في خمس دقائق

ختام فعاليات منتدى "تحالف عاصفة الفكر" بالرياض

السلطان قابوس يستقبل وزير الدفاع البريطاني بمسقط

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك