سعود القحطانى: متحف العلا سيكون أكبر من دولة قطر

أكد سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، أن متحف "العلا" الذي تستعد فرنسا لتطويره ضمن تطوير مناطق العلا الأثرية الواقعة بالمحافظة في المدينة المنورة، سيكون أكبر متحف في العالم وأكبر من دولة قطر.



وكتب "القحطاني" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": «ماهي العلا بعيون الشعوب؟ باختصار: أكبر متحف مفتوح للعالم. سيشاهد فيه العالم حضارات منذ آلاف السنين، هو متحف بحجم دولة. مثلًا: هو أكبر بكثير من مساحة قطر العزيزة.. العلا؛ مهد الحضارات. قريبًا ستسعد شعوب الأرض بأكبر متحف فيه ذاكرة أقدم الحضارات، وبحجم: دول».



ووقعت السعودية وفرنسا خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس، التي انتهت أمس الثلاثاء، اتفاقًا مدته عشر سنوات لتطوير المواقع التراثية والتاريخية في محافظة العلا، التي يعود تاريخها للحضارة النبطية وتضم مواقع تراثية وثقافية مهمة مثل مدائن صالح.