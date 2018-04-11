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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:20 ص

غدًا.. عمرو دياب يُحيى حفلا غنائيًا فى مدينة نصر

عمرو دياب
عمرو دياب
حسن أمين
dostor.org/2124399

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا كبيرا غدا الخميس، داخل أحد الفنادق بمدينة نصر، احتفالًا بأعياد الربيع لصالح صندوق «تحيا مصر».

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها: «أحلى وأحلى، والعالم الله، وحشتيني، تملّي معاك، قلبي اتمناه، قمر إيه، يا أجمل عيون، ويّاه، زي الملايكة، أنا عايش، وأمّنتك» وغيرها.

كما يستعد الهضبة لإحياء حفل جديد في جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب من خلال حفل جماهيري ضخم يوم 18 أبريل الجاري.

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