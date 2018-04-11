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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:42 ص

30 أبريل.. عرض فيلم «أخضر يابس» بمركز «درب 1718» الثقافى

30 أبريل.. عرض فيلم
حسن أمين
dostor.org/2124397

يعرض مركز درب "17/18" الثقافي/ يوم 30 أبريل الجاري، فريق فيلم "أخضر يابس"، وذلك عقب جولاته الناجحة فى عدد من المهرجانات الدولية والمحلية.

وفيلم "أخضر يابس" حاز على 25 جائزة دولية ومثل مصر في أكثر من 50 مهرجان دولي كان أولها مسابقة الحاضر في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي كأول فيلم مصري يشارك في هذه المسابقة خلال السنوات السبعين للمهرجان العريق، ثم توالت المهرجانات الدولية، كما تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحاز "أخضر يابس" على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دبي السينمائي الدولي؛ ليكون مخرجه محمد حماد، أول مخرج مصري يفوز بهذه الجائزة عن فيلم روائي طويل بعدها حاز على عدد من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي والجائزة الكبرى بمهرجان فاماك بفرنسا وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة وأفضل ممثلة عربية في جوائز النقاد التي تم توزيعها في مهرجان النسخة الماضية.

وكان "أخضر يابس" محليًا قد حصل على جائزة لجنة التحكيم وأفضل سيناريو وأفضل صوت وأفضل مونتاج في الدورة 44 من مهرجان جمعية الفيلم، كما حاز على جائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل ممثلة وجائزة الإبداع الفني في المونتاج في الدورة 66 من مهرجان المركز الكاثوليكي.

والفيلم من تأليف وإخراج محمد حماد وبطولة هبة علي وإنتاج شركة "11" للإنتاج الفني محمد حماد، وخلود سعد، ومحمد الشرقاوي، ومحمد حفظي "فيلم كلينينك"، ويحكي الفيلم عن حياة "إيمان" عاملة محل الحلويات التي تحاول إقناع أحد رجال عائلتها بحضور خطبة أختها الصغيرة نيابة عن والدهما المتوفي كما تقتضي التقاليد الاجتماعية المتوارثة التي دائمًا ما تؤمن بها وتضعها نصب عينيها ولكن حدثًا صادمًا يجعلها تضرب بكل قناعاتها السابقة عرض الحائط.

30 أبريل.. عرض فيلم «أخضر يابس» بمركز «درب 1718» الثقافى
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