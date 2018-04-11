القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
عالم
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:36 ص

وزيرا الصحة المصرى والليبى يتفقان على خفض تكاليف علاج الليبين فى مصر

وزيرا الصحة المصرى
عبير سليم
dostor.org/2124396

اتفق وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، عمر بشير الطاهر، مع وزير الصحة والسكان، أحمد عماد الدين راضي، على خفضِ تكاليف علاج وإقامة المرضى الليبيين داخل مصر؛ وإتاحة الفرصة لهم للعلاج داخل المستشفيات الحكومية والعسكرية، حسب صحيفة "المتوسط" الليبية، اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة الليبية: «إن هذا الاتفاق عقد خلال لقاء الوزيرين مطلع الشهر الجاري بمقر وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت أن وزير صحة مصر قدم عروضًا لتوفير أصناف من الأدوية بأسعار مخفضة من بينها أدوية علاج الأورام؛ إلى جانب الإعداد لتنفيذ "دبلومة" لمكافحة الإدمان تستهدف العناصر الطبية الليبية لمدة سنة كاملة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ اسبوع

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ اسبوع

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ أقل من شهر

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ أقل من شهر

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ أقل من شهر

العراق يرفض وجود القوات التركية على أراضيه

الآن

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال «السيسى»

إحباط مشروع قرار روسي ثان في مجلس الأمن حول سوريا

بالصور.. محمود التهامى يخطف الأضواء فى احتفالات مولد السيدة زينب

عاجل.. الجيش الأمريكي: ننتظر أوامر «ترامب» لضرب سوريا

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

لراغبي الانتحار.. " ساركو" تنقلك للعالم الآخر في خمس دقائق

ختام فعاليات منتدى "تحالف عاصفة الفكر" بالرياض

السلطان قابوس يستقبل وزير الدفاع البريطاني بمسقط

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك