وزيرا الصحة المصرى والليبى يتفقان على خفض تكاليف علاج الليبين فى مصر

اتفق وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، عمر بشير الطاهر، مع وزير الصحة والسكان، أحمد عماد الدين راضي، على خفضِ تكاليف علاج وإقامة المرضى الليبيين داخل مصر؛ وإتاحة الفرصة لهم للعلاج داخل المستشفيات الحكومية والعسكرية، حسب صحيفة "المتوسط" الليبية، اليوم الأربعاء.



وقالت الصحيفة الليبية: «إن هذا الاتفاق عقد خلال لقاء الوزيرين مطلع الشهر الجاري بمقر وزارة الصحة المصرية.



وأوضحت أن وزير صحة مصر قدم عروضًا لتوفير أصناف من الأدوية بأسعار مخفضة من بينها أدوية علاج الأورام؛ إلى جانب الإعداد لتنفيذ "دبلومة" لمكافحة الإدمان تستهدف العناصر الطبية الليبية لمدة سنة كاملة.

