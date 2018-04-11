القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:24 ص

الجمعة.. ندوة «جماعة الفن والحرية» بجاليرى التاون هاوس

الجمعة.. ندوة «جماعة
نضال ممدوح
dostor.org/2124393

يُقيم جاليري التاون هاوس٬ ندوة بعنوان "جماعة الفن والحرية.. الانشقاق والحرب والسيريالية"٬ تحت إشراف سام بردويل٬ وتيل فيلرات، وذلك في تمام الثانية من ظهر يوم الجمعة 13 أبريل الجاري

ويشارك في الندوة كل من: بشير السباعي، مؤرخ ثقافي وسياسي وكاتب ومترجم، وأشرف كامل، نجل أنور كامل، أحد مؤسسي جماعة الفن والحرية، القاهرة٬ وسام بردويل، منسق معارض ومؤسس مشارك لآرت ريؤرينتد، ميونيخ ونيويورك، ويدير هذا الحوار محمد الشاهد، منسق معارض ومؤرخ لتاريخ العمارة القاهرة.

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