الجمعة.. ندوة «جماعة الفن والحرية» بجاليرى التاون هاوس

يُقيم جاليري التاون هاوس٬ ندوة بعنوان "جماعة الفن والحرية.. الانشقاق والحرب والسيريالية"٬ تحت إشراف سام بردويل٬ وتيل فيلرات، وذلك في تمام الثانية من ظهر يوم الجمعة 13 أبريل الجاري



ويشارك في الندوة كل من: بشير السباعي، مؤرخ ثقافي وسياسي وكاتب ومترجم، وأشرف كامل، نجل أنور كامل، أحد مؤسسي جماعة الفن والحرية، القاهرة٬ وسام بردويل، منسق معارض ومؤسس مشارك لآرت ريؤرينتد، ميونيخ ونيويورك، ويدير هذا الحوار محمد الشاهد، منسق معارض ومؤرخ لتاريخ العمارة القاهرة.

