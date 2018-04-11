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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:09 ص

مدحت تيخا «أعمى» فى «عطل فنى»

مدحت تيخا «أعمى»
حسن أمين
dostor.org/2124388

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "عطل فني"، طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف المقبل في الفترة مابين عيد الفطر وعيد الأضحي.

وقال مخرج العمل حسن السيد، في تصريح لـ"الدستور"، إن الفنان مدحت تيخا يجسد خلال أحداث المسلسل دور شخص أعمي لديه شقيق أصم، والثاني أبكم.

والفيلم تدور أحداثه حول ثلاث أشقاء "أعمى وأخرس وأطرش"، وتتوالى الأحداث بينهم بشكل كوميدي تشويقي، ويشارك في بطولته كل من الفنان مدحت تيخا، ونرمين ماهر، وشيماء الشريف، ومراد فكري، وأيمن منصور، وفكري صادق، وأسامة عبدالله، ومحمد الشربيني، وياسر علي ماهر، وطاهر أبوليلة، وهو من تأليف هشام هاشم، وأحمد حربي.

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