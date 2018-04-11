اليوم.. الحكم على «عنتيل جامعة بنها» فى قضية الفيديوهات الجنسية

تصدر محكمة جنح بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار تامر محمد جمال الدين، وسكرتارية سليمان حسن، اليوم الأربعاء، الحكم في قضية الفيديوهات الجنسية لمدير الأمن الإداري السابق بجامعة بنها، والمعروفة إعلاميًا بـ«عنتيل جامعة بنها».



كانت النيابة العامة، قد أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها «ز.س»، مدير الأمن الإدارى بجامعة بنها للمحكمة، بعدما وجهت له تهمة ارتكاب أفعال علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بالأمن الإدارى بمبنى إدارة جامعة بنها.



يُذكر أن جامعة بنها قد شهدت أزمة حقيقية بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمارس فيها مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة الجنس مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات أخريات من خارج الجامعة داخل مكتبه بجامعة بنها، الأمر الذى أثار غضب الأهالى والطلاب داخل الحرم الجامعى خاصة بعد تسرب تلك الفيديوهات من الهاتف الخاص لمدير الأمن الإدارى وانتشارها بين المواطنين.



وأصدر الدكتور سيد القاضى، رئيس جامعة بنها، قرارًا بإحالة الفيديوهات للنيابة بعد تحريزها لفتح تحقيق فيها، وبعد إجراء النيابة تحقيقات موسعة بالواقعة أحالتها للمحكمة.