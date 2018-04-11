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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:49 ص

فى ذكرى ميلادها.. أبرز المعلومات عن الفنانة عواطف رمضان

لفنانة عواطف رمضان
لفنانة عواطف رمضان
اسلام ابو المجد
dostor.org/2124382

يصادف اليوم الأربعاء الموافق 11 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة عواطف رمضان، والتي تعد من أشهر الفنانات التي لعبت دور الأم المتسلطة في السينما المصرية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة عواطف رمضان:

- ولدت عواطف رمضان في 11 أبريل 1930، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في أوائل الخمسينات، وقدمت العديد من المسرحيات والأوبريتات منذ دراستها وحتى عام 1989، حيث اعتزلت الفن تمامًا إلى أن توفت في فبراير 1997.

- عملت الفنانة الراحلة عواطف رمضان، موظفة بوزارة الثقافة بدرجة فنان قدير، فهي تمتلك صوتًا جميلًا وممثلة مسرح جيدة ولكنها لم تأخذ أدوار البطولة إلا أيام دراستها فى المعهد وبعد تخرجها بسنوات قليلة، وبعد تخرجها من المعهد قامت ببطولة مسرحية "إمبراطورية ميم "، وأخر مسرحياتها "خد الفلوس وإجرى"، مع نجاح الموجي وحسن مصطفى، وشاركت في مسلسل "أنها مجنونة".

- شاركت في مسرحية "أنا وهو وهي"، وكان أول ظهور للفنان عادل إمام، ومسرحية "الحب في حارتنا"، وكان أول ظهور للنجوم يحيى الفخراني وأحمد راتب ومصطفى متولي في مسرحية "نرجس" فى دور أم الفنانة سهير البابلي.

- كما شاركت في العديد من المسرحيات، مثل "أنا أجدع منه" مع محمد نجم، و"كومبارس الموسم" مع فريد شوقي، والتي ساعدت في وصوله إلى النجومية، و"تذكرة للجنة" مع وحيد سيف، و"طالع نازل" مع حسن عابدين، وأيضًا مسرحية "زقاق المدق" مع معالي زايد، و"مسرحية الحرامية" مع فريد شوقي وحياة قنديل، وآخر مسرحياتها "خد الفلوس وأجرى"مع نجاح الموجى وحسن مصطفى.

- وقدمت عواطف رمضان العديد من الأفلام في عالم السينما فكانت البداية بفيلم "الفارس الأسود" مع كوكا، وشاركت فى فيلم "لحن الوفاء" مع شادية وعبدالحليم حافظ، و"البحث عن فضيحة" مع عادل إمام في دور أم نبيلة السيد، وفيلم "زقاق المدق" مع شادية وشكري سرحان، وكان آخر أفلامها "السادة الرجال" مع محمود عبدالعزيز في دور أم معالي زايد.

- وشاركت في العديد من المسلسلات على سبيل المثال "وعاد الحب" مع نعمت مختار وحسن حسني " البوسطجي" مع حمدي أحمد في دور أم عبدالله محمود، وكثير من الأعمال الإذاعية.

- اعتزلت الفنانة عواطف رمضان الفن تمامًا عام 1989 إلى أن توفت فى 4 فبراير عام 1997 بمستشفى السلام الدولي بالمهندسين أثناء عمل منظار للتجهيز لعملية جراحية لإزالة المرارة وحدث نزيف أدى إلى الوفاة.

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