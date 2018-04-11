الجيش الروسى يعترض طائرات أمريكية بدون طيار على الحدود السورية

قال مسؤولون أميركيون، إن الجيش الروسي قام بالتشويش على بعض الطائرات من دون طيار الأميركية التي تعمل في الأجواء فوق سوريا، مما أثر بشكل خطير على العمليات العسكرية الأميريكية، حسبما أورد موقع قناة "إن بي سي الأميركية"، الثلاثاء.



وأوضح المسؤولون، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الاربعاء، أن الروس بدأوا بالتشويش على بعض طائرات الدرون قبل عدة أسابيع، وأيضًا بعد سلسلة من الهجمات بالأسلحة الكيماوية المشتبه بها على المدنيين في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المعارضة.



واعتبر المسؤولون أن الجيش الروسي قلق من قيام القوات الأميريكية بالرد على الهجمات؛ لذا فقد بدأوا في التشويش على أنظمة تحديد المواقع في الطائرات من دون طيار العاملة في المنطقة، مؤكدين أن هذا التكتيك له تأثير فعلي على العمليات العسكرية الأميركية في سوريا.



