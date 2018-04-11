التليفزيون الإسرائيلى ينشر صورًا لقاعدة «التيفور» بعد الضربة الجوية

نشرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، صورًا قالت: «إنها لقاعدة التيفور السورية التي تم استهدافها في غارة يعتقد أنها إسرائيلية قبل أيام».



وأظهرت صورتان أحد هناجر الطائرات تعرض للدمار جراء الضربة من الداخل والخارج.



وقال التليفزيون الإسرائيلي: «تم الحصول على الصور من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التأكد من مصدر الصورتين».



يذكر أن إعلام الاحتلال أعلن منذ قليل أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب؛ تحسبًا لرد إيراني على الغارة التي استهدفت مطار "التيفور" العسكري السوري، وسط ترقب لأي ضربة غربية ردًا على الهجوم الكيماوي للنظام السوري في دوما.



