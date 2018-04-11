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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:38 ص

ارتفاع أسعار النفط.. «البرميل» يتخطى الـ70 دولارًا

ارتفاع أسعار النفط..
سيد ابراهيم
dostor.org/2124369

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 70.60 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 65.22 دولار للبرميل.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبي على فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجز الموازنة إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه، موضحًا أن كل 10 دولارات ارتفاعًا في سعر البرميل، تزيد من فاتورة الدعم نحو 26 مليار جنيه، متوقعًا وصول سعر البرميل إلى 75 دولارًا، خلال الفترة المقبلة.

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