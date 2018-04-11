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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:04 ص

من «عبدالناصر» إلى «السيسى».. حكايات الرؤساء مع عبدالرحمن الأبنودى

عبدالرحمن الأبنودي
عبدالرحمن الأبنودي
ايمان ماهر
dostor.org/2124364

يصادف اليوم الأربعاء الموافق 11 أبريل، ذكرى ميلاد الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، حيث ولد في 11 أبريل عام 1938، والذي له مواقف سياسة مثيرة للجدل على مدار تاريخه في مصر.


وترصد "الدستور" علاقة عبدالرحمن الأبنودي بالرؤساء:

الأبنودي وعبدالناصر
تعرض الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي للسجن في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في عام 1966، وبالرغم من أنه كان ناصريًا وتربطه علاقة محبة وثقة بالزعيم الراحل، وهو ما ظهر عقب وفاة "ناصر".

وعلى الرغم من السجن لم تتغير نظرة "الأبنودي" لـ"عبد الناصر"، الذي قال: «لا ننسى أن عبدالناصر هو الذي قال "ارفع رأسك يا أخي.. انتهى عهد الاستعباد"».

الأبنودي والسادات
الرئيس السادات أكثر رئيس سعى ليكون صديقه، وبالرغم من ذلك كان "الخال" من أشد المعارضين لنظام السادات وحكمه، وكثيرًا ما انتقده أوقات حكمه، وكان يستخدم أسلوب "السيرة الهلالية"، في انتقاد السادات.

وألقى فى عيد الطلاب قصيدته "المد والجزر" التي تنبأ فيها بمقتل الرئيس الراحل أنور السادات، وفي نفس التوقيت كتب قصيدته "لا شك أنك مجنون"، وصارت قصائد "الأبنودي" بمثابة الصداع في رأس نظام السادات.

الأبنودي ومبارك
في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كانت علاقته مع "الأبنودي" متوترة بعد قصيدة "الأسم المشطوب"، وجعل نظام مبارك يتنصل من علاجه، فبعد نشر القصيدة بيومين، اتصل "الأبنودي" بزكريا عزمي، ليخبره بخصوص قرار علاجه على نفقة الدولة، فلم يردّ عليه، وانقطعت وقتها العلاقة بين نظام مبارك والأبنودي.

الأبنودي ومرسي
ضاق الأبنودي زرعا بعد فوز الإخوان وكان دائمًا ما يوجه إليهم الانتقادات وظهر ذلك واضحا في قصيدة وجهها للرئيس المعزول محمد مرسي حينما كان يضيق الخناق على المواطنين خلال حكمه، بعنوان "مكانشي بيبات فيها جعان".

الأبنودي والسيسي
بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي كان "الأبنودي" من أشد مؤيديه، واعتبره رجل المهام الصعبة وكتب قصيدة "هنكمل" حث فيها الرئيس على الاستمرار نحو الأمام مهما كانت الصعاب.

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