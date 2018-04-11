القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
عالم
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:23 ص

إلغاء الطيران المدنى فوق البحر المتوسط بسبب ضربات محتملة ضد سوريا

إلغاء الطيران المدنى
عبير سليم
dostor.org/2124360

أفادت قناة «روسيا اليوم» بأن شركات الطيران التى تنفذ رحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط تلقت إبلاغا باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا.

ونقلت القناة عمن وصفته بـ«مصدر مطلع» رفض الكشف عن نفسه، قوله «إن مركز إدارة العمليات في بروكسل أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع في سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية».

وأشارت القناة إلى أنه من المحتمل أن يجرى خلال الساعات الـ72 المقبلة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف في سوريا، مشددا على أن هذه الإمكانية بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني.

موضوعات متعلقة

«ذا ناشونال»: الصراعات تعقد خريطة المسارات الجوية فى الشرق الأوسط

تغيّر قواعد الاشتباك العسكرى والسياسى أمام إسرائيل فى سوريا

إبلاغ شركات الطيران بإمكانية تغيير مساراتها فوق المتوسط بسبب احتمال ضرب سوريا

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ اسبوع

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ اسبوع

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ أقل من شهر

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ أقل من شهر

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ أقل من شهر

العراق يرفض وجود القوات التركية على أراضيه

الآن

عاجل.. الجيش الأمريكي: ننتظر أوامر «ترامب» لضرب سوريا

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

روسيا تطلب دعم إيران العسكري لمواجهة أمريكا في سوريا

استنفار أمني بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرحلات الروسية

الأكثر قراءة

الجيش الروسى يعترض طائرات أمريكية بدون طيار على الحدود السورية

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

الجيش الروسى يعترض طائرات أمريكية بدون طيار على الحدود السورية

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

لراغبي الانتحار.. " ساركو" تنقلك للعالم الآخر في خمس دقائق

ختام فعاليات منتدى "تحالف عاصفة الفكر" بالرياض

السلطان قابوس يستقبل وزير الدفاع البريطاني بمسقط

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك