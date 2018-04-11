إلغاء الطيران المدنى فوق البحر المتوسط بسبب ضربات محتملة ضد سوريا

أفادت قناة «روسيا اليوم» بأن شركات الطيران التى تنفذ رحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط تلقت إبلاغا باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا.



ونقلت القناة عمن وصفته بـ«مصدر مطلع» رفض الكشف عن نفسه، قوله «إن مركز إدارة العمليات في بروكسل أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع في سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية».



وأشارت القناة إلى أنه من المحتمل أن يجرى خلال الساعات الـ72 المقبلة توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف في سوريا، مشددا على أن هذه الإمكانية بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني.