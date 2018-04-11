مسلسل «الضاهر» من «ON E» إلى قناة «TEN»

تشتري الفترة المقبلة قناة "TEN" الفضائية حقوق بث المسلسل الدرامي "الضاهر"، وذلك بعدما أجاز جهاز الرقابة والمصنفات الفنية استئناف تصوير العمل.



والمسلسل كان من المفترض عرضه خلال شهر رمضان الماضي على قناة "ON E" الفضائية والتي قامت بعمل حملة دعائية كبيرة بالشوارع؛ إلا أن قرار سيادي أدي إلى وقف تصوير المسلسل لتعلق السيناريو يتطرق لأشياء تتعلق بالأمن القومي.



و"الضاهر" كان من المقرر أن يشارك فيه الفنان حسن يوسف والفنانتين لبنى عبدالعزيز، وزينة، وتم استبدالهما بالدكتورة سميرة محسن، والفنانة فريال.



والمسلسل بطولة كل المطرب محمد فؤاد والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.