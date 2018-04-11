القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
فن
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:21 ص

مسلسل «الضاهر» من «ON E» إلى قناة «TEN»

مسلسل «الضاهر» من
حسن أمين
dostor.org/2124359

تشتري الفترة المقبلة قناة "TEN" الفضائية حقوق بث المسلسل الدرامي "الضاهر"، وذلك بعدما أجاز جهاز الرقابة والمصنفات الفنية استئناف تصوير العمل.

والمسلسل كان من المفترض عرضه خلال شهر رمضان الماضي على قناة "ON E" الفضائية والتي قامت بعمل حملة دعائية كبيرة بالشوارع؛ إلا أن قرار سيادي أدي إلى وقف تصوير المسلسل لتعلق السيناريو يتطرق لأشياء تتعلق بالأمن القومي.

و"الضاهر" كان من المقرر أن يشارك فيه الفنان حسن يوسف والفنانتين لبنى عبدالعزيز، وزينة، وتم استبدالهما بالدكتورة سميرة محسن، والفنانة فريال.

والمسلسل بطولة كل المطرب محمد فؤاد والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

مسلسل «الضاهر» من «ON E» إلى قناة «TEN»
مسلسل «الضاهر» من «ON E» إلى قناة «TEN»
اقرأ أيضًا
منذ يومين

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ يومين

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ أقل من شهر

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

الآن

عاجل.. الجيش الأمريكي: ننتظر أوامر «ترامب» لضرب سوريا

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

روسيا تطلب دعم إيران العسكري لمواجهة أمريكا في سوريا

استنفار أمني بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرحلات الروسية

الأكثر قراءة

الجيش الروسى يعترض طائرات أمريكية بدون طيار على الحدود السورية

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

ألبومات الصور

10 لقطات ترصد وضع حجر الأساس لتدشين محطات طاقة شمسية بأسوان

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

ads
الأكثر قراءة

الجيش الروسى يعترض طائرات أمريكية بدون طيار على الحدود السورية

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

كشكول

تعليم القاهرة يبحث سبل سد العجز المالي بالمديرية والإدارات

بالصور.. كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية تكرم "خيري رمضان"

بالصور.. زراعة عين شمس تحتفل بيوم اليتيم

رياض أطفال الإسكندرية تنظم كرنفال الأنشطة للطلاب .. غدا

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

لراغبي الانتحار.. " ساركو" تنقلك للعالم الآخر في خمس دقائق

ختام فعاليات منتدى "تحالف عاصفة الفكر" بالرياض

السلطان قابوس يستقبل وزير الدفاع البريطاني بمسقط

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك