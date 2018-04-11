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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:21 ص

إسرائيل ترفع درجة التأهب تحسبًا لهجمات إيرانية

إسرائيل ترفع درجة
عبير سليم
dostor.org/2124358

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل أمس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب تحسبا لرد إيراني على الغارة التي استهدفت مطار «التيفور» العسكري السوري، وذلك وسط ترقب لأي ضربة غربية ردا على الهجوم الكيماوي للنظام السوري في دوما. 

وقالت دمشق وموسكو "إن إسرائيل هي التي شنت الهجوم، الذي وقع قبل الفجر يوم الإثنين وأسفر عن مقتل 14 شخصا، من بينهم 7 عسكريين". 

وذكر الإعلام الإسرائيلي إن التأهب العسكري خاصة على الجبهة الشمالية يأتي بينما تتوقع أوساط قيام الولايات المتحدة بشن ضربات ضد مواقع في سوريا بعد هجوم كيماوي أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيًا سوريًا في مدينة دوما بالقرب من العاصمة دمشق. 

وفي هذا السياق، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، كشف خلال اجتماع أمني عن أن واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للنظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي.

وكان مجلس الأمن فشل في تبني أي من مشاريع القرارات الثلاثة التي عرضت عليه بشأن إنشاء آلية للتحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا، بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحلفاؤه قرارا بتوجيه ضربة عسكرية. 

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