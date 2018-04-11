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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:19 ص

صدور كتاب «تأريخ الفكر الاجتماعى من عصر الحكمة إلى عصر العلم»

صدور كتاب «تأريخ
نضال ممدوح
dostor.org/2124357

عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة٬ صدر حديثًا كتاب "تأريخ الفكر الاجتماعي من عصر الحكمة إلى عصر العلم"، للمؤلف ياس خضر البياتي، ويقع الكتاب في 246 صفحة.

ويستعرض الكتاب جذور الفكر الاجتماعي٬ ومراحل تطوره وتحليل طبيعته ومصادره٬ وإسهامات مفكرية.

وتعود بداية هذا الفكر إلى الجهود التي بذلها الفلاسفة الأوائل كما أنه اغتنى وتنامى واتسعت آفاقه بفضل إسهامات الفلاسفة على مر المراحل والعصور التي مرت بها الفلسفة في تطويرها، وشكل تاريخ الفكر الاجتماعي سلسلة متعاقبة من الأفكار والآراء والقيم والايديولوجيات التي لا زال تأثيرها واضحًا في كتابات علماء الاجتماع حتى وقتنا الحاضر.

وأن الهدف الذي توخاه مؤلف كتاب (تأريخ الفكر الإجتماعي): هو توضيح حقيقة هي إن الفكر الإجتماعي، وفكر رواد علم الإجتماع بالذات، يظل هو الضامن في وجه التفرعات العديدة والمتداخلة التي وصل إليها علم الإجتماع بعد أن حجَم إلى مجرد فرضيات في الولايات المتحدة الأمريكية أو عدَ تابعًا للإقتصادي كما في الدول (الإشتراكية)، أو أدخل كمفردةً ضمن المعادلة التنموية لمجتمعات العالم الثالث، إذن فالعودة إلى الفكر الإجتماعي الرائد الذي يبدأ بمقدمة إبن خلدون وعمرانه وينتهي بسوروكن ودينامياته، يمكن أن يؤشر بداية عصر جديد لعلم الإجتماع، يبنى فيه النسق النظري إنطلاقًا من المجال الجغرافي الذي إحتضن مولد العمران الخلدوني والذي له القدرة على الشمولية والعالمية مع الإحتفاظ بعلميته، عن طريق إعادة تقسيم الثقل العلمي على وفق توصيفة جديدة هي أن تتميز الحلقة المركزية (نظرية ومنهجية) بالنوعية على حساب كمية الحلقة الطرفية.

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