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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:12 ص

انطلاق الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية السينمائى.. اليوم

انطلاق الدورة الـ20
حسن أمين
dostor.org/2124356

ينطلق مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى دورته الـ20 والتى تقام بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يحتفل المهرجان بمرور 20 عامًا عليه من خلال فقرة فنية فى الافتتاح يقوم بتصميمها المخرج هشام عطوة.

ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح وزيرى التنمية المحلية والثقافة ومحافظا بورسعيد والإسماعيلية، وجمع كبير من كبار النقاد والفنانيين والسينمائيين والمهتمين بصناعة السينما.

وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة عدد 62 فيلمًا تمثل عدد 48 دولة من مختلف دول العالم العربية والأجنبية، بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى للمهرجان والذى يضم 52 فيلمًا من عدة دول آخرى ليصل إجمالى عدد الدول المشاركة فى دورة هذا العام إلى نحو 60 دولة.

وتتضمن فعاليات مهرجان هذا العام تقديم حصاد الـ19 دورة السابقة والتى تُعد الأضخم فى تاريخ "الإسماعيلية السينمائى"، وعرض أرشيف لكتالوجات وملصقات وأفيشات ومطبوعات والصور الفوتوغرافية والمواد الفيلمية لتلك الدورات السابقة، وهي تأسيس ذاكرة لهذا المهرجان من خلال جمع مقتنياته من كتب وملصقات من مصادر مختلفة.

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