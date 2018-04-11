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الثقافة
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:12 ص

بالصور.. افتتاح الدورة الثالثة من مواسم نجوم المسرح الجامعى

بالصور.. افتتاح الدورة
نضال ممدوح
dostor.org/2124355

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال، رئيس ومؤسس مواسم نجوم المسرح الجامعي، بقاعة المسرح بمركز الإبداع الفني، الدورة الثالثة وتحمل اسم عودة الروح" دورة فاطمة علي".

وبدأت مراسم الإفتتاح بكلمة المخرج خالد جلال، الذي أكد على أهمية مشروع مواسم نجوم المسرح الجامعي، قائلًا: «إن الجامعة خرجت العديد من الفنانين العظام، أمثال الراحل فؤاد المهندس، سمير غانم، عادل إمام، خالد الصاوي، الراحل خالد صالح».

وأوضح أن هذه الدورة شهدت مشاركة جامعات جديدة مثل جامعة المنصورة وجامعة سيناء، لافتًا إلى أن جامعة سيناء نحتفي بها باختيار عرضها في الافتتاح، فمشاركتها تعد رمزَا وتقديرَا لصمود سيناء، مضيفا أنها المرة الأولى التي يطلق فيها اسم طالب جامعي على دورة من دورات المواسم.

ووجه خالد جلال الشكر لرئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي احتضن الدورة الثالثة من المواسم، وتابع مراحل انجازة في كل مراحله.

من جانبه وجه فتحي عبدالوهاب الشكر لخالد جلال على المجهود الكبير المبذول في الدورة الثالثة، مشيدًا بدور "جلال" في الحركة المسرحية، ذاكرًا عرض" سلم نفسك" والذي حظي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية.

أعقب ذلك تقديم لجنة المشاهدة إلى الجمهور: الناقد المسرحي باسم صادق، والكاتبة الصحفية مي سليم، والكاتبة الصحفية هند سلامة، ثم صعود لجنة التحكيم على خشبة المسرح: الناقد عاطف النمر رئيس اللجنة، والأعضاء: الفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، ومصممة الأزياء نعيمة عجمي، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والمخرج هاني عفيفي.

وتلى ذلك التكريم حيث كرم اسم الفنان الراحل أحمد راتب وتسلمتها نجلته، كما تم تكريم المخرج الكبير عصام السيد الذى قدم الشكر لخالد جلال، مؤكدًا أنه تفوق في التعامل مع الشباب، واستطاع أن يقدم دماء جديدة في الحركة الفنية والمسرحية خلال العشر سنوات الماضية.

وأعقب ذلك عرض "الزيارة"، من كلية الهندسة والإعلام جامعة سيناء، تأليف فريدريش دورينمات، وإخراج أحمد جمعة، وبطولة يحي النبوي، آلاء كرامة، أحمد جمعة، ناصر عادل، مصطفي ناجي، ومصمم الديكور محمد حسني، ومصممة الملابس مروة المغربي، ومساعد مخرج خالد عاطف، ومخرج منفذ أحمد أليكس، وموسيقى محمد عدلي ـ هيثم السالم، وإضاءة محمود نوح، ومدرب الفريق محمد المالكي.

بالصور.. افتتاح الدورة الثالثة من مواسم نجوم المسرح الجامعى
بالصور.. افتتاح الدورة الثالثة من مواسم نجوم المسرح الجامعى
بالصور.. افتتاح الدورة الثالثة من مواسم نجوم المسرح الجامعى
بالصور.. افتتاح الدورة الثالثة من مواسم نجوم المسرح الجامعى
بالصور.. افتتاح الدورة الثالثة من مواسم نجوم المسرح الجامعى
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