القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
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الأبراج اليوم
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:07 ص

حظك اليوم.. برج العقرب: حاول ألا تفسح فى المجال للإشاعات

برج العقرب
برج العقرب
dostor.org/2124350

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الأربعاء.

وفيما يخص برج العقرب قالت:

مهنيًا: تولد أزمة مهنية، ويتحدث هذا اليوم عن تراجع مهني، الحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.
عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى إلى جانب الحبيب وتشكلان معًا سدًا منيعًا.
صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك المشهور بها، وتجنّب الإرهاق ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

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