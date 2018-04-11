حظك اليوم.. برج العقرب: حاول ألا تفسح فى المجال للإشاعات

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الأربعاء.



وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تولد أزمة مهنية، ويتحدث هذا اليوم عن تراجع مهني، الحياة فيها الكثير من المطبّات والبقاء فيها لصاحب الإرادة الأقوى.

عاطفيًا: حاول ألا تفسح في المجال للإشاعات أو لأصحاب النيّات السيئة إضعاف العلاقة، فأنت أقوى إلى جانب الحبيب وتشكلان معًا سدًا منيعًا.

صحيًا: لا تفقد برودة أعصابك المشهور بها، وتجنّب الإرهاق ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.