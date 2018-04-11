القوات المسلحة الليبية: المشير حفتر يتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير درنة

نفى مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي، تعرض القائد العام المشير خليفة حفتر لوعكة صحية، في رد على ما جرى تداوله إعلاميًا بالخصوص، مؤكدًا أن حفتر يتمتع بموفور الصحة وتمام العافية، ويتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير درنة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.



وقال العبيدي: «إننا ننفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر قنوات الجماعة الضالة وحساباتها على مواقع التواصل حول حالة القائد العام الصحية».



وأكد أن الجيش مهتم ويشغله تحرير الوطن من الإرهاب وزبانيته وهم كعادتهم يحاولون تضليل الرأي العام الملتف حول الجيش وقائده -في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية-، بحسب ما نقلته الوكالة.





