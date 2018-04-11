اليوم.. محاكمة المطربة بوسى فى اتهامها بـ«إصدار شيكات بدون رصيد»

تنظر جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المطربة بوسي، في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد لمطلقها، في القضية رقم 2890 جنح النزهة لسنة 2017.



وكانت المطربة بوسي، طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا بملايين الجنيهات، وحضرت جلسة سابقة بمحكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها؛ لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

