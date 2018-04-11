القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:30 ص

غدًا.. مناقشة كتاب «مدينة الحوائط اللانهائية » بمركز الحرية للإبداع

غدًا.. مناقشة كتاب
نضال ممدوح
dostor.org/2124323

يحل الكاتب الروائي الشاب طارق إمام٬ ضيفًا على مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ ولقاء حول أحدث كتاباته "مدينة الحوائط اللانهائية" الصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء غدًا الخميس.

ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل الروائي المترجم أحمد عبد اللطيف٬ ويدير اللقاء الشاعر حمدي خلف.

يذكر أن طارق إمام٬ سبق وصدر له: "طيور جديدة لم يفسدها الهواء٬ شارع آخر لكائن٬ ملك البحار الخمسة٬ شريعة القطة٬ هدوء القتلة٬ الأرملة تكتب الخطابات سرا٬ حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها٬ الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس٬ ضريح أبي".

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