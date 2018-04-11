الليلة.. حفل سفارة كازاخستان فى مسرح سيد درويش

تحتضن سفارة كازاخستان بمصر حفلًا موسيقيًا٬ تحييه نخبة من الموسيقيين الكازاخيين٬ وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.



ويأتي أداء الحفل الموسيقي «Kazakh Eli Classic» تحت قيادة الفنانة الكازاخية الشهيرة إيمان موساخاجاييفا، رئيسة الجامعة الوطنية الكازاخية للفنون، عازفة الكمان المشهورة عالميًا، فهي حاصلة على لقب «فنانة اليونسكو للسلام»، وعضو الأكاديمية الدولية للفنون، وحاصلة على الكثير من الجوائز العالمية والعضويات المرموقة، حيث تم إدراج اسمها في قائمة «IBC» التي تضم 2000 فنان متميز في القرن العشرين، وكذلك تم إدراجها فى قاموس جامعة كامبريدج للموسيقيين المشهورين في القرن العشرين وغير ذلك.

