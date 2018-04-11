بالصور.. حريق بـ«نبات الحلفا» بجوار قضبان السكك الحديد فى الأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق شب فى نبات الحلفا الملاصق لقضبان السكك الحديدية في محطة القطارات بالأقصر، حيث إنه أثناء مسير قطار رقم "748" ركاب نجع حمادى – الأقصر، فوجئ سائق القطار بدراجة بخارية تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور تحت كوبرى المطار، مما أسفر عن اصطدام القطار بها والسير بها عدة أمتار، الأمر الذى أدى إلى تدمير الدراجة البخارية وتفحمها تمامًا، حيث تم العثور عليها أسفل كوبرى أبو الجود بالأقصر.



وكان قائد الدراجة البخارية، قد حاول العبور من ممر غير شرعى، وفوجئ بقرب قدوم القطار نحوه فما كان منه؛ إلا أنه ترك الدراجة وفر مسرعًا.



وعلى الفور انتقل محافظ الأقصر محمد بدر، إلى مكان الحادث؛ للوقوف على الخسائر ومتابعة عملية الإطفاء.



يذكر أن حريق القطار لم يسفر عن خسائر بشرية، وجميع ركاب القطار بصحة جيدة، واستكمل القطار رحلته بصورة طبيعية.



ومن جانبها، ناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور؛ حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.